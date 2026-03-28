نهاية الجدل.. اتحاد الكرة: احتساب لقاء مصر والسعودية دوليا

السبت، 28 مارس 2026 - 00:05

كتب : محمد جمال

حسام حسن - مصر

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن لقاء الفراعنة أمام السعودية تم احتسابه كمباراة دولية.

وحقق منتخب مصر انتصارا كبيرا أمام السعودية بنتيجة 4-0 في مباراة ودية استعدادا لـ كأس العالم 2026.

وأرسل المركز الإعلامي لاتحاد الكرة بيانا للصحفيين جاء كالتالي:

خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين عكس اتحاد الكرة.. المنسق الإعلامي للمنتخب: مباراة السعودية دولية اتحاد الكرة: مباراتنا ضد السعودية غير دولية إسلام عيسى: سعيد لهدفي الأول مع مصر.. وحسام حسن اكتشفني في المصري

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتسب مباراة مصر والسعودية الودية كمباراة دولية بعد استيفاء الشروط بما فيها التبديلات الـ11 التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

فيفا احتسب المباراة دوليا بشكل رسمي وحصل منتخب مصر علي 3.8 نقطة في التصنيف ليصعد من المركز 31 إلى المركز 29.

ماذا حدث؟

خرج مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ليوضح أن المباراة ليست دولية بناء على اتفاق الطرفين.

وقال أبو زهرة عبر دي إم سي في وقت سابق: "زيادة عدد التغييرات والمباراة غير دولية؟ نعم، كان ذلك بناء على طلب مشترك من المنتخبين".

وعلى النقيض، شدد محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب على أن المباراة تم احتسابها دولية.

وكتب مراد عبر حسابه على فيسبوك "مباراة السعودية دولية 100% بعد إجراء حسام حسن 11 تبديلا".

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

وزير الشباب والرياضة: ننتظر الكثير من هذا الجيل لمنتخب مصر محمد عبد المنعم: توقعت الفوز على السعودية بهذه النتيجة.. والشعب محتاج يفرح أبو ريدة: أتمنى أن نتسم بالروح القتالية أمام إسبانيا مثل مباراة السعودية كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب متمسك ببقاء كامويش مران الزمالك - عودة محمد عواد بعد انتهاء الأزمة خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين عكس اتحاد الكرة.. المنسق الإعلامي للمنتخب: مباراة السعودية دولية
الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي 14 دقيقة | كرة سلة
وزير الشباب والرياضة: ننتظر الكثير من هذا الجيل لمنتخب مصر 21 دقيقة | الكرة المصرية
سعود عبد الحميد: علينا التعلم من الخسارة أمام مصر.. والمنتخب السعودية لا ينقصه شيء 28 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - اتحاد السلة يحصل على موافقة حضور 500 مشجع في نصف نهائي الدوري 31 دقيقة | كرة سلة
محمد عبد المنعم: توقعت الفوز على السعودية بهذه النتيجة.. والشعب محتاج يفرح 42 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - ثنائية أويارزابال تقود إسبانيا للفوز على صربيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
