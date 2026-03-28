نهاية الجدل.. اتحاد الكرة: احتساب لقاء مصر والسعودية دوليا

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن لقاء الفراعنة أمام السعودية تم احتسابه كمباراة دولية.

وحقق منتخب مصر انتصارا كبيرا أمام السعودية بنتيجة 4-0 في مباراة ودية استعدادا لـ كأس العالم 2026.

وأرسل المركز الإعلامي لاتحاد الكرة بيانا للصحفيين جاء كالتالي:

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتسب مباراة مصر والسعودية الودية كمباراة دولية بعد استيفاء الشروط بما فيها التبديلات الـ11 التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

فيفا احتسب المباراة دوليا بشكل رسمي وحصل منتخب مصر علي 3.8 نقطة في التصنيف ليصعد من المركز 31 إلى المركز 29.

ماذا حدث؟

خرج مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ليوضح أن المباراة ليست دولية بناء على اتفاق الطرفين.

وقال أبو زهرة عبر دي إم سي في وقت سابق: "زيادة عدد التغييرات والمباراة غير دولية؟ نعم، كان ذلك بناء على طلب مشترك من المنتخبين".

وعلى النقيض، شدد محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب على أن المباراة تم احتسابها دولية.

وكتب مراد عبر حسابه على فيسبوك "مباراة السعودية دولية 100% بعد إجراء حسام حسن 11 تبديلا".

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.