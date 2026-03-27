مران الزمالك - عودة محمد عواد بعد انتهاء الأزمة

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 6 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم في غياب الرباعي الدولي مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وناصر منسي لتواجدهم في صفوف منتخب مصر.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران.

وشدد المدير الفني على أهمية المرحلة المقبلة، وطالب بالتركيز وبذل أقصى جهد خاصة وأن الفريق سيخوض مباريات حاسمة في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفع الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين خلال المران.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الوصيف.

بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.