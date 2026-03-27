عكس اتحاد الكرة.. المنسق الإعلامي للمنتخب: مباراة السعودية دولية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

مصر ضد السعودية

شدد محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر على أن مباراة الفريق أمام السعودية دولية 100%.

وكتب مراد عبر حسابه على فيسبوك "مباراة السعودية دولية 100% بعد إجراء حسام حسن 11 تبديلا".

وكان مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في وقت سابق أن المباراة غير دولية.

وقال أبو زهرة عبر دي إم سي: "زيادة عدد التغييرات والمباراة غير دولية؟ نعم، كان ذلك بناء على طلب مشترك من المنتخبين".

وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

