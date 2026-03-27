اتحاد الكرة: مباراتنا ضد السعودية غير دولية

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة مصر أمام السعودية غير دولية.

وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة عبر قناة دي إم سي: "الجمهور السعودي وجه التحية لمنتخب مصر عقب المباراة في صورة رائعة ونشكرهم على حسن الاستقبال".

وأضاف "تطير بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا في الواحدة ظهرا استعدادا لمواجهتهم وديا".

وأتم "زيادة عدد التغييرات والمباراة غير دولية؟ نعم، كان ذلك بناء على طلب مشترك من المنتخبين".

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.