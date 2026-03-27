اتحاد الكرة: مباراتنا ضد السعودية غير دولية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 22:37

كتب : FilGoal

مصر - السعودية

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة مصر أمام السعودية غير دولية.

وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة عبر قناة دي إم سي: "الجمهور السعودي وجه التحية لمنتخب مصر عقب المباراة في صورة رائعة ونشكرهم على حسن الاستقبال".

حسام حسن: اللاعبون يدركون طريقة لعبي.. ومقتنع باختياراتي بنسبة 99.9% مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع إسبانيا.. والقناة الناقلة بعد 26 عاما.. منتخب مصر يثأر من السعودية برباعية تحضيرا لكأس العالم زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية

وأضاف "تطير بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا في الواحدة ظهرا استعدادا لمواجهتهم وديا".

وأتم "زيادة عدد التغييرات والمباراة غير دولية؟ نعم، كان ذلك بناء على طلب مشترك من المنتخبين".

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

حسام حسن: اللاعبون يدركون طريقة لعبي.. ومقتنع باختياراتي بنسبة 99.9% زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد بطولة شمال إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر المقبلة.. وترتيب التصفيات منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس انتهت في بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس
إسلام عيسى: سعيد لهدفي الأول مع مصر.. وحسام حسن اكتشفني في المصري 15 دقيقة | منتخب مصر
حسام حسن: اللاعبون يدركون طريقة لعبي.. ومقتنع باختياراتي بنسبة 99.9% 35 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع إسبانيا.. والقناة الناقلة 55 دقيقة | منتخب مصر
بعد 26 عاما.. منتخب مصر يثأر من السعودية برباعية تحضيرا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
الاتحاد البرازيلي يعلن تفاصيل إصابة رافينيا.. وبرشلونة يحدد مدة غيابه ساعة | أمريكا
زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية ساعة | الكرة المصرية
يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية 2 ساعة | الكرة المصرية
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
