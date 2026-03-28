الحاجي ضيوف: يجب منحنا نجمة ثالثة إذا فزنا في المحكمة

السبت، 28 مارس 2026 - 01:17

كتب : FilGoal

أوضح الحاجي ضيوف أسطورة الكرة السنغالية أن بلاده يستحق لقب أمم إفريقيا على الرغم من قرار الاتحاد الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب طالع التفاصيل.

وقال الحاجي ضيوف في تصريحات لـ RMC: "بالنسبة لي، لا نزال نملك نجمتين، أعتقد أنه إذا فزنا في المحكمة الرياضية، يجب أن يمنحونا نجمة ثالثة أيضا".

وواصل "لقد فزنا بالمباراة على أرض الملعب، وسنفوز بها خارجه أيضا، لذلك أرى أن السنغال تستحق ثلاث نجوم".

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب طالع التفاصيل من هنا.

منتخب المغرب منتخب السنغال
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/526044/الحاجي-ضيوف-يجب-منحنا-نجمة-ثالثة-إذا-فزنا-في-المحكمة