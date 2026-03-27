زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية
الجمعة، 27 مارس 2026 - 21:10
كتب : FilGoal
سجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر هدفا في السعودية خلال المباراة الودية التي تجمعهما.
ويتقدم منتخب مصر بأربعة أهداف دون رد على السعودية.
ووصل مرموش لهدفه السادس تحت قيادة حسام حسن في 18 مباراة خاضها.
وساهم مرموش في 14 هدفا في مسيرته مع منتخب مصر بتسجيله 11 هدفا وصناعة 3 آخرين.
وزاد مهاجم مانشستر سيتي فارق الأهداف مع رامي ربيعة في قائمة الهدافين تحت قيادة حسام حسن بتسجيله 6 أهداف وخلفه ربيعة بـ 3 أهداف.
وأحرز مرموش الهدف في الدقيقة 57 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها بعد لمسها وسكنت الشباك.
video:1
وتقام المباراة على ملعب الإنماء في جدة.
ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.
يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية