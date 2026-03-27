زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 21:10

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر

سجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر هدفا في السعودية خلال المباراة الودية التي تجمعهما.

ويتقدم منتخب مصر بأربعة أهداف دون رد على السعودية.

ووصل مرموش لهدفه السادس تحت قيادة حسام حسن في 18 مباراة خاضها.

يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية منافس مصر - المغرب يقسو على الجزائر بثلاثية في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب

وساهم مرموش في 14 هدفا في مسيرته مع منتخب مصر بتسجيله 11 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وزاد مهاجم مانشستر سيتي فارق الأهداف مع رامي ربيعة في قائمة الهدافين تحت قيادة حسام حسن بتسجيله 6 أهداف وخلفه ربيعة بـ 3 أهداف.

وأحرز مرموش الهدف في الدقيقة 57 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها بعد لمسها وسكنت الشباك.

وتقام المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد بطولة شمال إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر المقبلة.. وترتيب التصفيات منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس انتهت في بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا مواعيد مباريات الجمعة 27 مارس 2026.. منتخبا مصر للناشئين والأول ولقاءات ودية عديدة
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع إسبانيا.. والقناة الناقلة 2 دقيقة | منتخب مصر
بعد 26 عاما.. منتخب مصر يثأر من السعودية برباعية تحضيرا لكأس العالم 23 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد البرازيلي يعلن تفاصيل إصابة رافينيا.. وبرشلونة يحدد مدة غيابه 51 دقيقة | أمريكا
يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية ساعة | الكرة المصرية
حوار في الجول - إدميلسون: صلاح سفير لكرة القدم العربية.. وزيكو قدوتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية 2 ساعة | الكرة المصرية
أقل من نصف راتبه الحالي.. تقرير: يوفنتوس يقدم عقدا لـ كيسي لضمه 2 ساعة | ميركاتو
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
