كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح

السبت، 28 مارس 2026 - 01:19

كتب : FilGoal

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق على أن رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول سيترك فراغا كبيرا للفريق في الموسم المقبل.

وخاض صلاح 8 مواسم بقميص الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع Liverpool echo: "سيظل هناك فراغ في ليفربول سيحاول شخص ما ملؤه، وأنا لست متأكدا حتى من وجود لاعب آخر مثل هذا".

وواصل "هذا النوع من اللاعبين لا يمكن تعويضه، هذا هو الواقع".

وأردف "هناك لاعبون آخرون يلعبون على الجناح بقدرات مختلفة، لكن الأرقام التي يحققها لا يمكن مقارنتها في هذا المركز، لا أظن أن هناك لاعبًا آخر سبق وحقق أرقامًا مماثلة من هذا المركز".

وأتم "تحتار أن تقول هو جناح أو مهاجم، الأرقام التي يسجلها كجناح مذهلة، وحتى كمهاجم فهي تقريبًا لا تضاهى".

وأعلن محمد صلاح عبر فيديو عن نهاية رحلته مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، لمشاهدة الفيديو من هنا.

وستكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد هي الأخيرة لصلاح على ملعب أنفيلد والمقررة يوم 24 مايو.

ويخوض ليفربول مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

