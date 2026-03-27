يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية
الجمعة، 27 مارس 2026 - 20:40
كتب : FilGoal
سجل أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر الهدف الثالث في السعودية في المباراة الودية التي تجمعهما.
أحمد سيد زيزو
النادي : الأهلي
وأحرز زيزو هدفه الخامس مع منتخب مصر والثالث تحت قيادة حسام حسن.
وصنع 6 أهداف مع المنتخب تحت قيادة حسام حسن، ليصل إلى المساهمة رقم 9 ويواصل تألقه مع العميد.
وسجل زيزو هدفه في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد انفراد تام بحارس المرمى.
وخاض زيزو 60 مباراة في مسيرته مع الفراعنة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.
video:1
وتقام المباراة على ملعب الإنماء في جدة.
ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.
