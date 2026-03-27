يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 20:40

كتب : FilGoal

زيزو - مصر

سجل أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر الهدف الثالث في السعودية في المباراة الودية التي تجمعهما.

وأحرز زيزو هدفه الخامس مع منتخب مصر والثالث تحت قيادة حسام حسن.

وصنع 6 أهداف مع المنتخب تحت قيادة حسام حسن، ليصل إلى المساهمة رقم 9 ويواصل تألقه مع العميد.

افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية تشكيل منتخب مصر - شوبير يحرس المرمى أمام السعودية.. ومرموش وزيزو أساسيان قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي

وسجل زيزو هدفه في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد انفراد تام بحارس المرمى.

وخاض زيزو 60 مباراة في مسيرته مع الفراعنة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.

وتقام المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

نرشح لكم
زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد بطولة شمال إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر المقبلة.. وترتيب التصفيات منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس انتهت في بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا مواعيد مباريات الجمعة 27 مارس 2026.. منتخبا مصر للناشئين والأول ولقاءات ودية عديدة
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع إسبانيا.. والقناة الناقلة دقيقة | منتخب مصر
بعد 26 عاما.. منتخب مصر يثأر من السعودية برباعية تحضيرا لكأس العالم 23 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد البرازيلي يعلن تفاصيل إصابة رافينيا.. وبرشلونة يحدد مدة غيابه 50 دقيقة | أمريكا
زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية 58 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - إدميلسون: صلاح سفير لكرة القدم العربية.. وزيكو قدوتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية 2 ساعة | الكرة المصرية
أقل من نصف راتبه الحالي.. تقرير: يوفنتوس يقدم عقدا لـ كيسي لضمه 2 ساعة | ميركاتو
