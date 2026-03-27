يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية

سجل أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر الهدف الثالث في السعودية في المباراة الودية التي تجمعهما.

وأحرز زيزو هدفه الخامس مع منتخب مصر والثالث تحت قيادة حسام حسن.

وصنع 6 أهداف مع المنتخب تحت قيادة حسام حسن، ليصل إلى المساهمة رقم 9 ويواصل تألقه مع العميد.

وسجل زيزو هدفه في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد انفراد تام بحارس المرمى.

وخاض زيزو 60 مباراة في مسيرته مع الفراعنة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.

وتقام المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.