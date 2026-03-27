مباشر ودية - مصر (4)-(0) السعودية.. هدف محقق يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر أمام السعودية.

ويلعب منتخب مصر أمام السعودية وديا تحضيرا لخوض المنتخبين كأس العالم 2026.

ق83 تسديدة صاروخية من سعود عبد الحميد تمر قريبة من مرمى منتخب مصر

ق62 مرور رائع من هيثم حسن من الجهة اليمنى وعرضية متقنة لكن مصطفى محمد يفشل في استغلالها

ق55 عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر بعد تسديدة قوية

بداية الشوط الثاني

..............................

نهاية الشوط الأول

ق44 زيزو يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر بعد انفراد تام بالمرمى.

ق40 عمر مرموش يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من زيزو

ق16 الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد كرة عرضية من محمد هاني من جهة اليمين قابلها تريزيجيه برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يمين المرمى.

ق4 جوول الأول: تمريرة من أحمد سيد زيزو وصلت إلى إسلام عيسى المتمركز يسار منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع ثم سدد كرة ارضية سكنت أسفل يمين المرمى.

انطلاق المباراة

انطلاق المبراة