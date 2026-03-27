منافس مصر - المغرب يقسو على الجزائر بثلاثية في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما

حقق منتخب المغرب تحت 17 عاما انتصارا ثمينا على الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

وفاز منتخب المغرب على الجزائر 3-0 ليحق أسوط أطلس انتصارهم الثاني على التوالي في التصفيات.

وسجل المنتخب المغربي أول أهدافه عن طيرق المدافع الجزائري نوبالي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12.

وأضاف رامي لوكماني الهدف الثاني لمنتخب المغرب عند الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 92 سجل آدم بوجيزي الهدف الثالث للمنتخب المغربي في شباك الجزائر.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المغرب للنقطة السادسة من انتصارين، فيما توقف رصيد الجزائر عند 3 نقاط.

ويلعب منتخب المغرب ضد منتخب مصر يوم الإثنين المقبل في مباراة مرتقبة بعدما فاز الفراعنة على تونس بهدف دون رد.

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.