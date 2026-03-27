جلوبو: رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا

كشفت شبكة جلوبو البرازيلية خضوع رافينيا لاعب المنتخب للعلاج قبل مباراة فرنسا.

وخسر منتخب البرازيل من فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شبكة جلوبو، فإن رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا بسبب الإرهاق، واستبداله كان لتفادي مخاطر أكبر.

وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تبديلا بخروج رافينيا ونزول لويس هنريكي بدلا منه بسبب الإصابة.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع كرواتيا في الأول من أبريل المقبل في الثانية صباحا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة من كأس العالم رفقة المغرب وهايتي واسكتلندا.