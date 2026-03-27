جلوبو: رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا
الجمعة، 27 مارس 2026 - 18:39
كتب : FilGoal
كشفت شبكة جلوبو البرازيلية خضوع رافينيا لاعب المنتخب للعلاج قبل مباراة فرنسا.
وخسر منتخب البرازيل من فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب شبكة جلوبو، فإن رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا بسبب الإرهاق، واستبداله كان لتفادي مخاطر أكبر.
وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تبديلا بخروج رافينيا ونزول لويس هنريكي بدلا منه بسبب الإصابة.
وسيلتقي منتخب البرازيل مع كرواتيا في الأول من أبريل المقبل في الثانية صباحا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.
ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة من كأس العالم رفقة المغرب وهايتي واسكتلندا.
نرشح لكم
جلوبو: أوسكار يتوصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع ساو باولو أنشيلوتي: نيمار؟ راض عن الذين كانوا هنا.. والبرازيل قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم لمواجهة العراق والكونغو.. بوليفيا وجامايكا يتأهلان لنهائي ملحق كأس العالم 2026 مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما "رقم تاريخي وهدف واحد لمعادلة جيرو".. مبابي يسجل في شباك البرازيل سكالوني يكشف موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2026 محمد منصور يكشف رأيه في ضم صلاح لـ سان دييجو الأمريكي انتهت ودية - البرازيل (1)-(2) فرنسا