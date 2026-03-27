جلوبو: رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

كشفت شبكة جلوبو البرازيلية خضوع رافينيا لاعب المنتخب للعلاج قبل مباراة فرنسا.

وخسر منتخب البرازيل من فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شبكة جلوبو، فإن رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا بسبب الإرهاق، واستبداله كان لتفادي مخاطر أكبر.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: نيمار؟ راض عن الذين كانوا هنا.. والبرازيل قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم مبابي: من الرائع خوض مباريات مثل لقاء البرازيل مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما "رقم تاريخي وهدف واحد لمعادلة جيرو".. مبابي يسجل في شباك البرازيل

وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تبديلا بخروج رافينيا ونزول لويس هنريكي بدلا منه بسبب الإصابة.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع كرواتيا في الأول من أبريل المقبل في الثانية صباحا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة من كأس العالم رفقة المغرب وهايتي واسكتلندا.

نرشح لكم
جلوبو: أوسكار يتوصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع ساو باولو أنشيلوتي: نيمار؟ راض عن الذين كانوا هنا.. والبرازيل قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم لمواجهة العراق والكونغو.. بوليفيا وجامايكا يتأهلان لنهائي ملحق كأس العالم 2026 مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما "رقم تاريخي وهدف واحد لمعادلة جيرو".. مبابي يسجل في شباك البرازيل سكالوني يكشف موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2026 محمد منصور يكشف رأيه في ضم صلاح لـ سان دييجو الأمريكي انتهت ودية - البرازيل (1)-(2) فرنسا
مباشر ودية - مصر (1)-(0) السعودية.. جوووووول إسلام عيسى 11 دقيقة | منتخب مصر
منافس مصر - المغرب يقسو على الجزائر بثلاثية في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما 25 دقيقة | منتخب مصر
بابي ثياو: نعلم أننا أبطال إفريقيا.. وسنعمل على تحقيق بطولات آخرى 41 دقيقة | أمم إفريقيا
أراوخو: بيئتي الريفية منعتني من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا ساعة | أمريكا
تشكيل السعودية - فراس البريكان يقود الهجوم أمام مصر.. وعودة سلمان الفرج ساعة | سعودي في الجول
تشكيل منتخب مصر - شوبير يحرس المرمى أمام السعودية.. ومرموش وزيزو أساسيان ساعة | منتخب مصر
حسين عبد اللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية.. وواجهنا تحديات صعبة ساعة | منتخب مصر
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
