حسين عبد اللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية.. وواجهنا تحديات صعبة

الجمعة، 27 مارس 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

وصف حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين فوز فريقه على تونس بالبداية المثالية.

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وقال حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "كنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر أمام تونس. اعتمدت في الشوط الأول على اختراقات الجناحين أكثر من العمق، قبل أن أعدل طريقة اللعب في الشوط الثاني، وطالبت اللاعبين بضرورة الضغط المستمر في الشوط الثاني، إلا أن الفريق تراجع نسبي للحفاظ على هدف التقدم وتأمين الفوز أمام منافس قوي".

أخبار متعلقة:
وأضاف "الانضباط التكتيكي والروح التي ظهر بها اللاعبون هي الركيزة التي سيبني عليها المنتخب في المواجهات القادمة لضمان حسم بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

وشدد "الفوز على تونس مكسب استراتيجي هام، خاصة وأن منتخبنا كان في راحة خلال الجولة الأولى، مما جعل النقاط الثلاث بداية مثالية للمشوار".

وأتم "واجهنا تحديات صعبة خلال المرحلة الماضية، لأن دوري مواليد 2009 في مصر انتهى الشهر الماضي، مما استدعى تجميع اللاعبين سريعا في معسكر مغلق وخوض وديتين أمام تنزانيا للوصول للجاهزية المطلوبة".

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

أحرز هدف المنتخب المصري دانيال تامر في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.

وأضاع دانيال تامر ضربة جزاء ثانية تحصل عليها المنتخب المصري في الدقيقة 41.

وتساوى المنتخب المصري مع المغرب والجزائر في الصدارة بـ 3 نقاط.

ويلتقي المغرب والجزائر في تمام الرابعة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الثانية.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/526028/حسين-عبد-اللطيف-الفوز-على-تونس-بداية-مثالية-وواجهنا-تحديات-صعبة