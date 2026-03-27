أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تعديلات جديدة على جدول مباريات الدوري الإنجليزي.

وكشفت الرابطة تعديلات على مواعيد مباريات الجولة الـ 35 من الدوري، والمقررة مطلع مايو القادم.

وقررت الرابطة إقامة مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول على ملعب أولد ترافورد، يوم الأحد 3 مايو الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة.

وتقوم بريطانيا بتعديل الساعة إلى التوقيت الصيفي في الأحد الأخير من شهر مارس، فيما تقوم مصر بتعديل التوقيت إلى الصيفي في الخميس الأخير من شهر إبريل.

كما كشفت الرابطة عن تعديلات مواعيد الجولة وفقا للتالي.

الجمعة 1 مايو

ليدز يونايتد ضد بيرنلي.. الساعة 10 مساءً

السبت 2 مايو

الساعة 2:30

أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير

(وستُنقل هذه المباراة لتقام يوم الأحد 3 مايو، الساعة 9 في حال تأهل أستون فيلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.)

بورنموث × كريستال بالاس

برينتفورد × وست هام يونايتد

نيوكاسل يونايتد × برايتون وهوف ألبيون

وولفرهامبتون واندررز × سندرلاند

الساعة 7:30

أرسنال × فولام

الأحد 3 مايو

الساعة 5:30 مانشستر يونايتد × ليفربول

الاثنين 4 مايو

5:00 تشيلسي × نوتنجهام فورست

10:00 إيفرتون × مانشستر سيتي

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، فيما يلاحقه مانشستر سيتي برصيد 61 نقطة وله مباراة مؤجلة.