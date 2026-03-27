كاسيميرو: قرار الرحيل اتُخذ وانتهى.. وهدفنا هو إعادة مانشستر يونايتد لـ أبطال أوروبا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

رفض كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي التفكير في التراجع عن قرار رحيله بنهاية الموسم عن صفوف الفريق.

وأعلن صاحب الـ 33 عاما رحيله بنهاية الموسم الجاري عن صفوف الشياطين الحمر.

وقال الدولي البرازيلي عبر مباراة فرنسا الودية في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك": "لا زلت استمتع كثيرا في مانشستر".

أخبار متعلقة:
وأضافا "أمر عظيم حقا، هذا الحب الذي أظهره لي المشجعون. لكنني أؤمن تماما أن قرار الرحيل اتُخذ وانتهى. أعتقد أن هذه المباريات (الأخيرة) في مانشستر يونايتد ستكون لحظات صعبة".

وأكمل "مايكل كاريك المدير الفني متخصص في مركزي في الملعب وكان لاعبا رائعا حقا، وهو ما يجعل الأمور أسهل وهو دائما ما يتحدث معنا".

وأتم "أشعر أننا بحالة جيدة حاليا في مانشستر وهدفنا هو إعادة الفريق لدوري أبطال أوروبا".

وأعلن البرازيلي المخضرم رحيل عن صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، ولن يُفعل النادي خيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وشارك البرازيلي في 30 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وانضم البرازيلي ليونايتد في صيف 2022 وخاض 155 مباراة سجل خلالها 24 هدفا منذ انضمامه قادما من ريال مدريد.

وبدأ كاسيميرو مسيرته بقميص ساو باولو ومنه انضم لريال مدريد ثم انضم لبورتو البرتغالي وبعد تألقه عاد لريال مدريد في 2015 واستمر 8 سنوات بقميص الملكي.

لاعب الوسط المخضرم خاض أيضا 82 مباراة بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 8 أهداف.

مانشستر يونايتد البرازيل كاسيميرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526018/كاسيميرو-قرار-الرحيل-ات-خذ-وانتهى-وهدفنا-هو-إعادة-مانشستر-يونايتد-لـ-أبطال-أوروبا