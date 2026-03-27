منافس مصر - في غياب وود.. نيوزيلندا تخسر أمام فنلندا بهدفين وديا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

خسر نيوزيلندا أمام فنلندا بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

وأقيمت المباراة على ملعب أوكلاند اف سي "إيدين بارك".

سجل هدف فنلندا الأول جويل بوهيانبالو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، أحرز جاكو أوكسانين الهدف الثاني لفنلندا في الدقيقة 85.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لخوض كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو المقبل.

ويغيب منتخب فنلندا عن المشاركة في كأس العالم، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثامنة خلف هولندا التي تأهلت مباشرة، وبولندا التي تخوض الملحق الأوروبي للمونديال.

ويتواجد المنتخب النيوزيلندي في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، ومصر، وإيران.

وغاب عن منتخب نيوزيلندا كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست بسبب الإصابة.

فيما شهدت المباراة المشاركة الدولية الأولى للاعب لاكلان بايليس المحترف في صفوف نيوكاسل جيتس الأسترالي.

وعن مشاركته الدولية الأولى، قال عبر الحساب الرسمي لمنتخب نيوزيلندا: "محبط بسبب النتيجة، ولكن سعيد لفرصة الظهور الدولي الأولى"

