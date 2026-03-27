مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس.. إهدار فرصة خطيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر مواليد 2009 أمام نظيره التونسي في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وتقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

تشكيل مصر: مالك عمرو - محمد السيد "الديزل" - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال - أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت - دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - أدهم حسيب.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى أمام تونس 2-0، فيما ألحق المنتخب الجزائري بنظيره الليبي الهزيمة بخماسية مقابل هدف وحيد.

ولم يلعب المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى "باي".

ويلتقي في الجولة الثانية منتخب الجزائر أمام المغرب الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، فيما يغيب منتخب ليبيا عن مواجهات الجولة الثانية "باي".

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

ق 78: تبديلان رابع وخامس لمصر بنزول ياسين تامر وسيف كريم بدلا من براء محمود، ومحمد السيد "الديزل"

ق 70: تبديل مصري ثالث بنزول عمر عبد الرحيم بدلا من يوسف عثمان

ق 64: فرصة خطيرة للمنتخب التونسي، مهاجم نسور قرطاج الزرقاوي من داخل منطقة الجزاء ليسددها بجوار القائم بقليل.

ق 60: تبديلان بخروج أحمد صفوت وأدهم حسيب، ونزول زياد سعودي وخالد مختار بدلا منهما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: دانيال تامر يهدر ضربة الجزاء الثانية بعد تصدي حارس تونس لها.

ق 40: ضربة جزاء ثانية لمنتخب مصر.

ق 35: تسديدة قوية من أدهم حسيب تصدى لها حارس تونس.

ق 34: كرة عرضية رائعة من يوسف عثمان، لعبها أحمد صفوت رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 22: تصدي رائع من مالك عمرو حارس المنتخب المصري لصاروخية من المنتخب التونسي.

ق 15: جووووول دانيال تامر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ضربة جزاء.

ق 14: ضربة جزاء لصالح المنتخب المصري بعد اصطدام الكرة بيد مدافع تونس.

بداية المباراة