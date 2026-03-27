مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس.. جووووول أول

الجمعة، 27 مارس 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر مواليد 2009 أمام نظيره التونسي في افتتاحية بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وتقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

تشكيل مصر: مالك عمرو - محمد السيد "الديزل" - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال - أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت - دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - أدهم حسيب.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

ق 15: جووووول دانيال تامر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ضربة جزاء.

ق 14: ضربة جزاء لصالح المنتخب المصري بعد اصطدام الكرة بيد مدافع تونس.

بداية المباراة

