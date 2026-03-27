تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

حسين عبد اللطيف - منتخب الناشئين

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين مواليد 2009، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تونس.

وتنطلق مباراة مصر وتونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين، في تمام الثانية ظهرا على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

"منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

حراسة المرمى: مالك عمرو

الدفاع: محمد السيد "الديزل" - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - أدهم حسيب.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عبيد ـ أدم يوسف ـ ياسين تامر - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - خالد مختار - زياد سعودي ـ عبد العزيز خالد.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

منتخب الناشئين بطولة شمال إفريقيا حسين عبد اللطيف
نرشح لكم
مواعيد مباريات الجمعة 27 مارس 2026.. منتخبا مصر للناشئين والأول ولقاءات ودية عديدة الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية 25 ألف.. جماهير منتخب مصر تسيطر على شراء تذاكر مواجهة السعودية الودية منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة السعودية.. ووزير الرياضة يجتمع باللاعبين سلطان مندش: منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين.. وأشكر رينارد على ثقته مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا
أخر الأخبار
تقارير: إيران تحظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية 2 دقيقة | آسيا
الاتحاد السنغالي يكشف عن قميص "النجمتين" استعدادا لكأس العالم 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد 44 عاما.. هودسون يعود لتدريب بريستول سيتي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا 37 دقيقة | منتخب مصر
أنشيلوتي: نيمار؟ راض عن الذين كانوا هنا.. والبرازيل قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم ساعة | أمريكا
مفاجأة كوسوفو وموقف إيطاليا.. مواجهات ومواعيد نهائيات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: من الرائع خوض مباريات مثل لقاء البرازيل ساعة | الكرة الأوروبية
محامي مغربي يهدد السنغال حال الاحتفال بلقب أمم إفريقيا في فرنسا ساعة | الكرة الإفريقية
