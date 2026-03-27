تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين مواليد 2009، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تونس.

وتنطلق مباراة مصر وتونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين، في تمام الثانية ظهرا على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو

الدفاع: محمد السيد "الديزل" - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - أدهم حسيب.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عبيد ـ أدم يوسف ـ ياسين تامر - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - خالد مختار - زياد سعودي ـ عبد العزيز خالد.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.