مبابي: من الرائع خوض مباريات مثل لقاء البرازيل

الجمعة، 27 مارس 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أبدى كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا سعادته بالفوز على البرازيل وديا وأشاد بأداء الديوك الفرنسية.

وانتصر منتخب فرنسا على البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مبابي لقناة "TF1" الفرنسية: "أنا لاعب كرة قدم. كل ما أريده هو أن أكون في الملعب طوال الوقت، ألعب. إنها مباراة استعراضية لأي لاعب".

وأضاف "أحاول ألا أقلل أبدا من شأن حقيقة أنني محظوظ لوجودي في الملعب طوال الوقت".

وأكمل عن اللقاء: "بالنسبة لنا، لم تكن مباراة ودية. نكن احتراما كبيرا لهذا البلد. كانت فرصة لنرى أين نحن. قلت إنه لا ينبغي لنا استخلاص الكثير من الاستنتاجات من هذه المباراة".

وأردف "لن أكون منافقا بعد المباراة وأقول إنها كانت نهائي كأس العالم. لكن من الرائع خوض مباريات كهذه. نحن في حالة جيدة. هناك الكثير من التحركات، والكثير من الإبداع. نحن قادرون على خلق الكثير من الفرص، وأن نكون أكثر صلابة. نحن نتقدم للأمام".

وسجل مبابي هدف فرنسا الأول في شباك البرازيل ووصل إلى الهدف الدولي رقم 56 بقميص فرنسا.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من معادلة رقم الهداف التاريخي أوليفيه جيرو صاحب الـ 57 هدفا.

ولا يتواجد أوليفيه جيرو في قائمة فرنسا المستدعاة في التجمع الأخير قبل كأس العالم.

كما سجل مبابي للمباراة السابعة على التوالي بقميص فرنسا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جان بيير بابان حين سجل في 7 مباريات متتالية خلال الفترة بين سبتمبر 1990 حتى أكتوبر 1991.

ويستعد منتخب فرنسا للقاء كولومبيا وديا يوم 29 مارس الجاري.

البرازيل فرنسا مبابي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526006/مبابي-من-الرائع-خوض-مباريات-مثل-لقاء-البرازيل