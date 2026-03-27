دبي تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة إمارة دبي في الإماراتي لمباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2 الخاصة بمنطقة الغرب وستقام بنظام المباراة الواحدة.

وستقام المباريات بنظام التجمع كما حدث في دوري أبطال آسيا النخبة بسبب الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وستقام مباراتي ربع النهائي يوم 19 أبريل المقبل فيما ستقام مباراة نصف النهائي في 22 من نفس الشهر.

وشدد الاتحاد الآسيوي على أن " جميع القرارات خضعت لدراسة دقيقة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع الأطراف المعنية. وشملت الاعتبارات الرئيسية القدرة التنظيمية، والأهم من ذلك ضمان ترتيبات سفر وتأشيرات آمنة وسلسة وفعّالة لجميع الفرق المشاركة، والمسؤولين، والشركاء".

وستقام المباريات كالتالي

ربع النهائي

الوصل الإماراتي × النصر السعودي – 19 أبريل

الأهلي القطري × الحسين أربد الأردني – 19 أبريل

نصف النهائي

الفائز من المباراة 1 × الفائز من المباراة 2 – 22 أبريل

يذكر أن جامبا أوساكا الياباني تأهل لملاقاة بانكوك يونايتد التايلاندي في نصف نهائي القسم الشرقي من القارة.

ويحمل الشارقة الإماراتي لقب النسخة الأولى من البطولة التي تحولت من كأس آسيا للأندية إلى دوري أبطال آسيا 2.