الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض

الجمعة، 27 مارس 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر الجديد

اتفق المنتخبان المصري والسعودي على الألوان الرسمية التي سيرتديها الفريقان خلال مواجهتهما الودية.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره السعودي في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

وكشف اتحاد الكرة عن ارتداء منتخب مصر قميصه الأحمر التقليدي مع الشورت الأسود والجوارب السوداء.

وستشهد المباراة الظهور الأول لقميص المنتخب الجديد.

بينما سيظهر المنتخب السعودي باللون الأبيض الكامل.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

