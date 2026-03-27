25 ألف.. جماهير منتخب مصر تسيطر على شراء تذاكر مواجهة السعودية الودية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

جمهور منتخب مصر

يتفوق جمهور منتخب مصر في حجز تذاكر مواجهة السعودية التي ستقام الجمعة وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية على ملعب الإنماء في جدة في السابعة والنصف مساء الجمعة وديا.

ووفقا لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة SBC السعودية: "بيع 3000 تذكرة لجمهور منتخب السعودية مقابل 25182 تذكرة لجمهور منتخب مصر قبل لقاء الجمعة".

ويتسع ملعب الإنماء في جدة لحضور أكثر من 60 ألف متفرج.

وأعلنت شبكة أون سبورت إذاعة مواجهتي مصر ضد السعودية وإسبانيا الوديتين في التوقف الدولي الجاري لشهر مارس. (طالع التفاصيل)

وشهد المران الأخير للفراعنة مشاركة جميع اللاعبين المختارين في المعسكر.

وحضر المران جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء الاتحاد.

واجتمع الوزير بلاعبي المنتخب والجهاز الفني قبل المران مطالبا إياهم بإسعاد الشعب المصري.

تاريخ مواجهات مصر ضد السعودية

11 مباراة

7 فوز لمنتخب مصر

2 تعادل

2 فوز لمنتخب السعودية

الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة السعودية.. ووزير الرياضة يجتمع باللاعبين سلطان مندش: منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين.. وأشكر رينارد على ثقته مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية
البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 23 دقيقة | الدوري المصري
الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض 27 دقيقة | منتخب مصر
ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية 33 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم وسام أبو علي 43 دقيقة | الدوري المصري
من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما 55 دقيقة | أمريكا
