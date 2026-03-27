25 ألف.. جماهير منتخب مصر تسيطر على شراء تذاكر مواجهة السعودية الودية

يتفوق جمهور منتخب مصر في حجز تذاكر مواجهة السعودية التي ستقام الجمعة وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية على ملعب الإنماء في جدة في السابعة والنصف مساء الجمعة وديا.

ووفقا لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة SBC السعودية: "بيع 3000 تذكرة لجمهور منتخب السعودية مقابل 25182 تذكرة لجمهور منتخب مصر قبل لقاء الجمعة".

ويتسع ملعب الإنماء في جدة لحضور أكثر من 60 ألف متفرج.

خالد الشنيف: شراء تذاكر مواجهة السعودية ومصر 3 آلاف تذكرة فقط، بينما 25 ألف تذكرة ذهبت للجمهور المصري، أرقام مؤلمة جدًا.@k_alshenaif#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/53WuRwq5Yd — #دورينا_غير (@SBA_sport) March 26, 2026

وأعلنت شبكة أون سبورت إذاعة مواجهتي مصر ضد السعودية وإسبانيا الوديتين في التوقف الدولي الجاري لشهر مارس.

وشهد المران الأخير للفراعنة مشاركة جميع اللاعبين المختارين في المعسكر.

وحضر المران جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء الاتحاد.

واجتمع الوزير بلاعبي المنتخب والجهاز الفني قبل المران مطالبا إياهم بإسعاد الشعب المصري.

تاريخ مواجهات مصر ضد السعودية

11 مباراة

7 فوز لمنتخب مصر

2 تعادل

2 فوز لمنتخب السعودية