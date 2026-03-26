أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا

الخميس، 26 مارس 2026 - 13:12

كتب : FilGoal

أعلنت شبكة أون سبورت نقل مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا.

ويلعب منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا وديا تحضيرا لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى جدة الخامسة والنصف مساء أمس الأربعاء، استعدادا للمواجهة الودية.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية الودية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية، والأوروجواي، والرأس الأخضر.

