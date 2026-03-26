دي لا فوينتي: سنحاول إشراك أكبر عدد من اللاعبين.. وسنحمي لامين يامال

شدد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على ضرورة تحقيق الانتصار أمام صربيا لتحقيق أفضل استعداد لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراته الودية الأولى أمام صربيا يوم الجمعة، وأمام منتخب مصر الثلاثاء المقبل استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "مباراة صربيا تعتمد على القناعة، نعمل خلالها على تطوير الأمور، وتجربة مواقف لعب مختلفة، ومنح الجماهير فرصة عيش هذه التجارب، سنحاول إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، مع التفكير في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وإنهاء المباراة بأفضل إحساس، نريد مشاهدة عدد كبير من اللاعبين".

وواصل "الأجواء استثنائية، ونحن محظوظون بامتلاك هذه المجموعة، وكذلك بوجود لاعبين آخرين لم يتمكنوا من الحضور، سنرى كيف ستسير المباريات، سنمنح الفرصة للاعبين الذين عاشوا هذه التجارب من قبل، وسنرى كيف ندير المباريات دون تقديم أي هدايا للمنافس، نحن بالفعل نلعب وكأننا في كأس العالم".

وأردف "لا أشعر بالقلق من قلوب الدفاع، نرى أن هناك جيل من اللاعبين الشباب القادرين على تعويض أي لاعب، لا يزال هناك وقت كاف لاستعادة اللاعبين، كان روبن لو نورمان مدافع أتلتيكو مدريد متاحا، لكننا أردنا هذه المرة رؤية لاعبين آخرين، أبوابنا مفتوحة للجميع، وهناك شهران حاسمان، وفي القائمة النهائية سنتخذ القرار الأخير".

وعن سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال قال: "القرارات تتخذها الجهات المسؤولة عنها، لا أرغب أن أكون مكان السنغال، وكنت سأكون سعيدا لو كنت المغرب، نحن كمحترفين نلتزم فقط بتنفيذ ما يطلب منا".

وقال عن لامين يامال جناح برشلونة: "نحن نعطي الأولوية لصحة اللاعب، لدينا مسؤولية كبيرة، يجب أن يلعب الأفضل في كل لحظة، سنحمي لامين كما نحمي باقي اللاعبين، فالجميع متساويين لدينا".

وأتم حديثه عن بابلو جافي لاعب برشلونة وقال: "تحدثنا معه، أرسلت له رسالة أعبر فيها عن سعادتي برؤيته يعود إلى أرض الملعب، جافي لاعب مميز جدًا، ويمكن أن نتوقع منه أي شيء إيجابي، كل شيء ممكن حتى كأس العالم".

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

ويفتتح منتخب إسبانيا مبارياته في كأس العالم بمواجهة كاب فيردي 15 يونيو المقبل.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك لـ جنوب إفريقيا في المباراة الإفتتاحية المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.