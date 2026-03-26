سكالوني يكشف موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2026

الخميس، 26 مارس 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

كشف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين موقف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي من المشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة موريتانيا وديا صباح يوم السبت استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "هذا سؤال يجب توجيهه لـ ميسي أكثر مني، من ناحيتي، أنتم تعرفون ما أفكر فيه، سأفعل كل ما بوسعي ليكون حاضرا في كاس العالم".

وواصل "أعتقد أنه من أجل مصلحة كرة القدم، يجب أن يشارك، القرار يعود له، لحالته الذهنية والبدنية، الأمر صعب، ليس فقط الجمهور الأرجنتيني من يريد مشاهدته، بل الجميع يريد ذلك".

وأتم " عندما يكون جاهزا، وإذا كان قادرا على لعب البطولة فهو من يقرر، كسب حق اتخاذ القرار بهدوء، لا يوجد أي استعجال من جانبنا، ما يقرره سيكون الأفضل للفريق وله".

وقال ميسي في أكتوبر الماضي لقناة إن بي سي نيوز: "المشاركة في كأس العالم المقبل ستكون استثنائية وأود ذلك كثيرا، لكن عمري يعد عاملا مؤثرا".

وأضاف "أريد أن أشارك في كأس العالم وأن أكون في حالة جيدة، وأكون جزءا مهما في مساعدة الأرجنتين، سأقيم ذلك يوميا عندما أبدأ فترة الإعداد للموسم المقبل مع إنتر ميامي وسأرى ما إذا كنت في أفضل حالاتي بنسبة 100% وأفيد المنتخب ثم سأتخذ القرار".

وتابع "القدرة على الدفاع عن اللقب مجددا في الملعب أمر رائع، لأنه دائما حلم أن تلعب مع المنتخب الوطني خصوصا في البطولات الرسمية".

ويسعى منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه الذي حققه في قطر 2022 على حساب فرنسا.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة التي تضم كل من: الجزائر، والنمسا، والأردن، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة الجزائر 16 يونيو المقبل.

ميسي منتخب الأرجنتين سكالوني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525985/سكالوني-يكشف-موقف-ميسي-من-المشاركة-في-كأس-العالم-2026