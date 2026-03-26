مباشر ودية - البرازيل (0)-(1) فرنسا.. جوووووول مبابي
الخميس، 26 مارس 2026 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية، استعدادا لكأس العالم.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة
تشكيل البرازيل: إيدرسون - ويسلي - جليسون بريمر - ليو بيريرا - دوجلاس سانتوس - كاسيميرو - أندريه سانتوس - رافينيا - فينيسيوس جونيور - جبرييل مارتينيلي - ماتياس كونيا
تشكيل فرنسا: مايك ماينان - مالو جوستو - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - مايكل أويسي - أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - هوجو إيكيتيكي
ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.
ق 38: تسديدة قوية من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجوار القائم.. واعتراضات من قائد البرازيل مطالبا بركلة ركنية ليشهر له الحكم بطاقة صفراء.
ق 32: جووووول كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لفرنسا بعد انفراده بالحارس إيدرسون
ق 27: خطأ في الخروج بالكرة من دفاع فرنسا، ليقتنص فينيسيوس الكرة ويمررها إلى مارتينيلي الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل.
ق 5: كرة طويلة من كاسيميرو تصل إلى رافينيا المنفرد بالمرمى ولكن يسددها أعلى العارضة.
بداية المباراة