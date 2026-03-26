مباشر ودية - البرازيل (0)-(1) فرنسا.. جوووووول مبابي

الخميس، 26 مارس 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل ضد باراجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية، استعدادا لكأس العالم.

تشكيل البرازيل: إيدرسون - ويسلي - جليسون بريمر - ليو بيريرا - دوجلاس سانتوس - كاسيميرو - أندريه سانتوس - رافينيا - فينيسيوس جونيور - جبرييل مارتينيلي - ماتياس كونيا

أخبار متعلقة:
تشكيل فرنسا - مبابي يقود رباعي هجومي أمام البرزيل تشكيل البرازيل - كاسيميرو القائد.. وفينيسيوس ورافينيا يقودان الهجوم أمام فرنسا ليكيب: ريال مدريد أخطأ في فحص ركبة كامافينجا المصابة مثل مبابي

تشكيل فرنسا: مايك ماينان - مالو جوستو - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - مايكل أويسي - أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - هوجو إيكيتيكي

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

ق 38: تسديدة قوية من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجوار القائم.. واعتراضات من قائد البرازيل مطالبا بركلة ركنية ليشهر له الحكم بطاقة صفراء.

ق 32: جووووول كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لفرنسا بعد انفراده بالحارس إيدرسون

ق 27: خطأ في الخروج بالكرة من دفاع فرنسا، ليقتنص فينيسيوس الكرة ويمررها إلى مارتينيلي الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 5: كرة طويلة من كاسيميرو تصل إلى رافينيا المنفرد بالمرمى ولكن يسددها أعلى العارضة.

بداية المباراة

نرشح لكم
بذكريات 2002.. تركيا تنتصر على رومانيا وتتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026 بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني جوان جارسيا: دي لا فوينتي طلب مني الاستمتاع بالتجربة تشكيل فرنسا - مبابي يقود رباعي هجومي أمام البرزيل استراحة ملحق كأس العالم - إيطاليا (0)-(0) أيرلندا الشمالية.. نهاية الشوط الأول تشكيل البرازيل - كاسيميرو القائد.. وفينيسيوس ورافينيا يقودان الهجوم أمام فرنسا كلوب: صلاح كان جزءا من من أفضل ثلاثي هجوم في كرة القدم العالمية تشكيل إيطاليا - ثنائي هجومي ضد أيرلندا الشمالية من أجل التأهل لـ كأس العالم
بذكريات 2002.. تركيا تنتصر على رومانيا وتتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني 48 دقيقة | الدوري الإسباني
جوان جارسيا: دي لا فوينتي طلب مني الاستمتاع بالتجربة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد منصور يكشف رأيه في ضم صلاح لـ سان دييجو الأمريكي 52 دقيقة | أمريكا
مباشر ودية - البرازيل (0)-(1) فرنسا.. جوووووول مبابي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فرنسا - مبابي يقود رباعي هجومي أمام البرزيل ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة ملحق كأس العالم - إيطاليا (0)-(0) أيرلندا الشمالية.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل البرازيل - كاسيميرو القائد.. وفينيسيوس ورافينيا يقودان الهجوم أمام فرنسا ساعة | أمريكا
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
