تشكيل فرنسا - مبابي يقود رباعي هجومي أمام البرزيل
الخميس، 26 مارس 2026 - 21:44
كتب : FilGoal
أعلن ديديه ديشامب مدرب فرنسا، تشكيل الديوك لمواجهة البرازيل الودية.
ويلتقي المنتخبان البرازيلي والفرنسي في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، استعدادا لكأس العالم.
ويقود كيليان مبابي هجوم فرنسا، إلى جانب جانب عثمان ديمبيلي، وهوجو إيكيتيكي.
وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:
حراسة المرمى: مايك ماينان
الدفاع: مالو جوستو - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز
الوسط: مايكل أويسي - أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي
الهجوم: كيليان مبابي - هوجو إيكيتيكي
ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.
