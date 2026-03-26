جوان جارسيا: دي لا فوينتي طلب مني الاستمتاع بالتجربة

شدد جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة على أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا شجعه عند انضمامه للمرة الأولى لمعسكر منتخب إسبانيا.

خوان جارسيا النادي : برشلونة إسبانيا

وانضم جارسيا لقائمة منتخب إسبانيا قبل مواجهتي صريبا ومصر وديا في شهر مارس الجاري.

وقال جوان جارسيا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رحب بي المدرب عند قدومي للمعسكر للمرة الأولى، وأخبرني بأن أستمتع بهذه التجربة كثيرا، في النهاية، هذه هي المرة الأولى التي يتم استدعائي فيها للمنتخب الأول، وهو أمر جميل ويجب أن أستمتع بذبك، علي فقط أن أكون نفسي، وأعمل كما أفعل كل يوم".

وواصل "عندما أجريت لي عملية في الركبة، اتصل بي المدرب، كنا التقينا كثيرا مع المنتخب تحت 21 سنة، فاتصل بي ليشجعني ويطمئن على حالتي، بصراحة، كانت لفتة جميلة وأعجبتني كثيرا حينها".

وأردف "لا أرى نفسي بعد في كأس العالم، لكن صحيح أنه عند استدعائك في سنة كأس العالم، الفرص موجودة، يجب أن أواصل العمل والاستمتاع بوجودي هنا، وعندما تعلن القائمة الصيف المقبل، إذا قرروا أن أكون ضمنها سأكون سعيدا ومتحمسا جدا".

وكشف "أعتقد أن لدي الكثير لأطوره، وأنا متطلب جدا مع نفسي، أريد أن أكون أفضل ما يمكن في كل شيء، أنا شاب وما زال أمامي الكثير لأعيشه، وسأرتكب أخطاء كثيرة وأتعلم الكثير، أركز على ذلك، على تحليل ما يمكنني تحسينه يوميا ومحاولة أن أكون حارسا أفضل".

وأتم "أعتقد أن مباريات دوري الأبطال تشبه إلى حد كبير مستوى الضغط والمتطلبات التي قد تواجهها مع المنتخب، وهي أقصى ما يمكن، لذلك، هذه التجربة تساعدني على التأقلم مع متطلبات المباريات".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب صربيا غدا الجمعة ومنتخب مصر الثلاثاء المقبل وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، والأوروجواي، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

ويفتتح منتخب إسبانيا مبارياته في كأس العالم بمواجهة كاب فيردي 15 يونيو المقبل.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك لـ جنوب إفريقيا في المباراة الإفتتاحية المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.