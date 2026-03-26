موندو: خطوة أتلتيكو مدريد لإقناع خوليان ألفاريز بالبقاء

الخميس، 26 مارس 2026 - 19:49

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يعمل على زيادة راتب خوليان ألفاريز مهاجم الفريق لإقناعه بالبقاء.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الصيفي المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد يجري محادثات مع اللاعب لزيادة راتبه في هذه الأيام وإجراء تعديل في عقده.

ويتفاوض أتلتيكو مدريد مع اللاعب على أن زيادة راتبه لـ 10 ملايين يورو ليتساوى مع يان أوبلاك حارس مرمى الفريق ليصبح الأعلى أجرا في الفريق.

ويتقاضى الأرجنتيني راتبا مع أتلتيكو مدريد قدره 7 ملايين يورو.

وانضم خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وينتهي عقده صيف 2030 مع شرط جزائي يصل إلى 500 مليون يورو.

وخاض المهاجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 44 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

وشارك مع الروخيبلانكوس منذ انضمامه في 101 مباراة مسجلا 46 هدفا وصنع 17 آخرين.

