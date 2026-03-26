خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر
الخميس، 26 مارس 2026 - 18:39
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر 2025-26.
وتقام المباريات يومي 29 و30 مارس الجاري.
ولم يتم فتح باب حجز التذاكر لمباراة إنبي وبتروجت التي ستقام على استاد بتروسبورت.
وإليكم مواعيد المباريات المتاحة لشراء التذاكر
الأحد 29 مارس
طلائع الجيش × وادي دجلة – استاد جهاز الرياضة – 5:00
الإثنين 30 مارس
المصري × الجونة – استاد السويس الجديد – 5:00
المقاولون العرب × زد – استاد المقاولون العرب – 8:00
فتح باب الحجز لدور ربع النهائي لمباريات كأس عاصمة مصر موسم ٢٠٢٥-٢٠٢٦🏟️🎟️
احجز واستلم التذكرة وتذكرتي Fan ID دلوقتي من
15355📞 pic.twitter.com/uvumA9YMi8— Tazkarti (@Tazkarti) March 26, 2026
وانتصر وادي دجلة وبتروجت في لقاء الذهاب فيما تقام باقي المباريات اليوم الخميس.
وستشهد النسخة الحالية بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من مرحلة المجموعات.
وحقق مودرن سبورت اللقب في أول نسخة وتبعه سيراميكا بالسيطرة على 3 نسخ متتالية.
يذكر أن حامل لقب كأس عاصمة مصر يتأهل للمشاركة في كأس السوبر المصري للموسم الجديد.