هونيس: أوليس يخلف صلاح؟ لا يفيد أن يكون لدينا 200 مليون يورو ونلعب بشكل أسوأ
الخميس، 26 مارس 2026 - 18:28
كتب : FilGoal
شدد أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ أن فريقه لن يساهم في تطوير ليفربول بالتعاقد مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ من أجل تعويض رحيل محمد صلاح.
وقال هونيس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "إذا كان ما يقال صحيح وأن ليفربول يريد مايكل أوليسي، لتعويض رحيل محمد صلاح، فإن ليفربول أنفق هذا العام 500 مليون يورو ويقدم موسما سيئا للغاية".
وواصل "لن نساهم في جعلهم أفضل في الموسم المقبل، فنحن نلعب من أجل جماهيرنا، لدينا 430 ألف عضو وملايين المشجعين حول العالم".
وأتم "لا يفيدهم أن يكون لدينا 200 مليون يورو في الحساب بالبنك، بينما نقدم كرة قدم أسوأ كل يوم سبت".
وربطت التقارير الصحفية الإنجليزي مؤخرا أوليسي بـ ليفربول، حيث يطمح الريدز في تقديم عرضا كبير للتعاقد مع جناح بايرن ميونيخ الألماني.
وانضم أوليسي إلى بايرن ميونيخ صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي.
وخاض اللاعب مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 39 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 27 آخرين.
وأعلن محمد صلاح لاعب ليفربول رحيله عن الريدز نهاية الموسم الحالي طالع التفاصيل.