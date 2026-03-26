هونيس: أوليس يخلف صلاح؟ لا يفيد أن يكون لدينا 200 مليون يورو ونلعب بشكل أسوأ

الخميس، 26 مارس 2026 - 18:28

كتب : FilGoal

شدد أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ أن فريقه لن يساهم في تطوير ليفربول بالتعاقد مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ من أجل تعويض رحيل محمد صلاح.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "إذا كان ما يقال صحيح وأن ليفربول يريد مايكل أوليسي، لتعويض رحيل محمد صلاح، فإن ليفربول أنفق هذا العام 500 مليون يورو ويقدم موسما سيئا للغاية".

وواصل "لن نساهم في جعلهم أفضل في الموسم المقبل، فنحن نلعب من أجل جماهيرنا، لدينا 430 ألف عضو وملايين المشجعين حول العالم".

أخبار متعلقة:
هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة هونيس: كروس لم يعد يناسب كرة القدم الحالية هونيس: تياجو اتفق مع ليفربول ويونايتد.. والناديان يبتزان بايرن ميونيخ هونيس: ليس من حق تير شتيجن اللعب لمنتخب ألمانيا

وأتم "لا يفيدهم أن يكون لدينا 200 مليون يورو في الحساب بالبنك، بينما نقدم كرة قدم أسوأ كل يوم سبت".

وربطت التقارير الصحفية الإنجليزي مؤخرا أوليسي بـ ليفربول، حيث يطمح الريدز في تقديم عرضا كبير للتعاقد مع جناح بايرن ميونيخ الألماني.

وانضم أوليسي إلى بايرن ميونيخ صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي.

وخاض اللاعب مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 39 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 27 آخرين.

وأعلن محمد صلاح لاعب ليفربول رحيله عن الريدز نهاية الموسم الحالي طالع التفاصيل.

نرشح لكم
كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده" كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعبا تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - المصري يتخطى الجونة ذهابا بثنائية في ربع النهائي 18 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا 32 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر 58 دقيقة | الكرة المصرية
هونيس: أوليس يخلف صلاح؟ لا يفيد أن يكون لدينا 200 مليون يورو ونلعب بشكل أسوأ
مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر ساعة | سعودي في الجول
كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده" ساعة | الدوري الإنجليزي
كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
