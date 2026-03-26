كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا

الخميس، 26 مارس 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد السابق سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا.

وقال توني كروس خلال فعاليات "White Week" التابعة لـ الدراسات العليا في نادي ريال مدريد: "اعتزلت لأنني لم أكن أريد أبدا الوصول إلى مرحلة لا أشعر فيها بأنني في أفضل حالاتي أو أبدأ في مواجهة مشاكل بدنية، الإحساس بالكرة لا يختفي ما زلت أمتلكه".

وواصل "كنت دائما واضحا أنني أريد الرحيل بالطريقة التي أستحقها، والطريقة التي يستحقها النادي، والطريقة التي أريد أن يتذكرني بها الجماهير، لأن الصورة الأخيرة مهمة جدا بالنسبة لي".

وأردف "أنا سعيد جدا بهذا القرار، كان كما أردت دائما، لم أكن أستطيع التخطيط للفوز بدوري الأبطال لأنني كنت قد اتخذت القرار مسبقا، لكن في النهاية سارت الأمور بشكل مثالي مع دوري الأبطال والدوري الإسباني، ولا يمكن أن يكون هناك أفضل من ذلك".

وكشف "عندما تفوز بدوري الأبطال، في اليوم التالي يخبرك الرئيس أن تذهب للفوز باللقب التالي، وشعرت براحة كبيرة في هذا النادي، وكنت محميا في الأوقات الصعبة، وهذا ما جعله مميزا".

وأتم "ما يحدث في سانتياجو بيرنابيو أمر ساحر، أنت فقط تحتاج لـ لحظة واحدة تسجل بها هدف ويتحول الأمر لكابوس للخصوم، الجماهير دائما تساندنا وهذا أفضل شيء بهذا الملعب المميز".

واعتزل توني كروس كرة القدم صيف 2024.

وخاض كروس مع ريال مدريد 465 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 99 آخرين.

وتوج مع ريال مدريد بـ كل من: 5 دوري أبطال أوروبا، و4 دوري إسباني، و3 سوبر أوروبي، و5 كأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، و4 سوبر إسباني.

