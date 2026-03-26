روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعبا

الخميس، 26 مارس 2026 - 17:23

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير و لوكاس نميشا

كشف أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد أن كأس العالم 2026 سيحتاج لعمق في تشكيلة منتخب ألمانيا.

وقال روديجير في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "خلال كأس العالم، نحتاج بالتأكيد إلى أكثر من 11 لاعبا، خاصة في هذا الصيف".

وواصل "مركز قلب الدفاع هو حاليا أحد المراكز التي نملك فيها أفضل الخيارات من حيث العمق في التشكيلة".

روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا توتو سبورت: يوفنتوس يرغب في التعاقد مع روديجير مؤتمر أربيلوا: مبابي وبيلينجهام جاهزان لدربي مدريد.. وسأقيم تمثالا لـ روديجير روديجير: يجب أن تواجه مانشستر سيتي لتفوز بدوري الأبطال.. وأسعد بمواجهة هالاند

وأردف "جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ ونيكو شلوتيربيك لاعب بوروسيا دورتموند يقدمان هذا الموسم أداء قويا جدا، والأهم من ذلك أن هذا المستوى يمر بثبات كبير".

وأتم "الظروف ستكون صعبة للغاية، وكذلك متطلبات السفر وزيادة عدد المباريات قليلا، لذلك نحتاج لأكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذا المونديال".

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، والتي تضم كل من: كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، معرفة المجموعات الآخرى ومواعيد المباريات من هنا.

ويلاقي منتخب ألمانيا في مباراته الأولى بالمونديال منتخب كوراساو يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتنطلق 11 يونيو بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في إفتتاح مكرر لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

هونيس: أوليس يخلف صلاح؟ لا يفيد أن يكون لدينا 200 مليون يورو ونلعب بشكل أسوأ كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده" كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي
كأس عاصمة مصر - المصري يتخطى الجونة ذهابا بثنائية في ربع النهائي 17 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا 31 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر 57 دقيقة | الكرة المصرية
هونيس: أوليس يخلف صلاح؟ لا يفيد أن يكون لدينا 200 مليون يورو ونلعب بشكل أسوأ ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر ساعة | سعودي في الجول
كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده" ساعة | الدوري الإنجليزي
كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
