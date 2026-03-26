تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة

الخميس، 26 مارس 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

أثار روميلو لوكاكو غضب مسؤولي نابولي بعد قراره البقاء في بلجيكا دون الحصول على موافقة النادي.

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده حتى الأسبوع المقبل لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

أخبار متعلقة:
وكان من المفترض أن يتدرب اللاعب تحت قيادة الجهاز الفني المساعد في غياب أنطونيو كونتي، الذي حصل على إجازة قصيرة.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وبحسب شبكة سكاي، يدرس نابولي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب بسبب غيابه دون إذن مسبق.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.

لوكاكو الدوري الإيطالي نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525955/تقرير-غضب-في-نابولي-بسبب-لوكاكو-وإجراءات-تأديبية-محتملة