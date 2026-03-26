تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة

أثار روميلو لوكاكو غضب مسؤولي نابولي بعد قراره البقاء في بلجيكا دون الحصول على موافقة النادي.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي نابولي

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده حتى الأسبوع المقبل لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

وكان من المفترض أن يتدرب اللاعب تحت قيادة الجهاز الفني المساعد في غياب أنطونيو كونتي، الذي حصل على إجازة قصيرة.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وبحسب شبكة سكاي، يدرس نابولي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب بسبب غيابه دون إذن مسبق.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.