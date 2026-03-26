مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح

يدرس ليفربول الخيارات المناسبة لتعويض رحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.

ويأتي ذلك بعد إعلان رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن مايكل أوليسي نجم بايرن ميونيخ، ويان ديوماندي جناح لايبزيج، وفرانشيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس أبرز المرشحين لتعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول.

وأوضحت الإذاعية الفرنسية أن مايكل أوليسي يبقى الهدف الرئيسي لدى ليفربول لتعويض صلاح، ويأتي خلفه الثنائي ديوماندي وكونسيساو.

فيما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفربول مستعد لإنفاق ما يصل إلى 200 مليون يورو للتعاقد مع مايكل أوليسي، ومع ذلك، من غير المتوقع أن يوافق بايرن ميونيخ على الاستماع للعروض، مما قد يُصعب أي انتقال محتمل.

اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما قدم موسما مميزا، مسجلا 15 هدفا وصانعا لـ23 هدفا عبر جميع المسابقات.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

وسيصبح صلاح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعدما أتم اتفاقه مع ليفربول على تقليص العقد لينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في إبريل 2025 لمدة موسمين ليظل مع الريدز حتى صيف 2027، قبل أن يتم الاتفاق على نهايته في صيف 2026.