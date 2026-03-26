تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي

يدرس إنتر بيع ماركوس تورام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع مستواه مؤخرا.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن النادي الإيطالي لم يعد متمسكا باستمرار اللاعب، خاصة بعد انخفاض مردوده في المباريات الأخيرة.

ويمتلك تورام شرطا جزائيا بقيمة 85 مليون يورو، يسري فقط خلال شهر يوليو.

ويحظى اللاعب باهتمام من أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، اللذين لا يمانعان دفع قيمة الشرط الجزائي.

ويعد الدوري الإنجليزي الوجهة الأقرب للاعب، بدلا من الانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة مع اقترابه من إتمام عامه الـ29.

وسيحقق إنتر أرباحا كاملة من الصفقة حال إتمامها، بعدما ضم اللاعب مجانا في 2023 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وسجل تورام 12 هدفا وصنع 5 خلال 36 مباراة هذا الموسم، لكنه فشل في التسجيل خلال آخر 8 مباريات.

وتأثر مستوى اللاعب بغياب لاوتارو مارتينيز، ما أثار حالة من الإحباط داخل النادي.

وشارك تورام في 31 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، سجل خلالها هدفين، بينما قد يهدد تراجع مستواه فرصه في التواجد بكأس العالم 2026.