لوفتوس تشيك يعود إلى تدريبات ميلان بعد إصابته الدامية

عاد روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعافيه من إصابة قوية في الوجه.

وغاب اللاعب منذ تعرضه لإصابة خلال اصطدام مع حارس بارما إدواردو كورفي في مباراة أقيمت يوم 22 فبراير الماضي.

وتعرض لوفتوس تشيك لكسر في الفك، خضع على إثره لعملية جراحية، إلى جانب فقدانه لعدد من الأسنان خلال الواقعة.

وكانت التوقعات تشير إلى غيابه لنحو 8 أسابيع، قبل أن يعود الآن للتدريبات بشكل طبيعي مع الفريق.

وظهر لوفتوس تشيك في صور مران ميلان التي نشرها النادي عبر حساباته الرسمية.

وبات من المرجح أن يكون اللاعب متاحا للمشاركة في مواجهة نابولي المقبلة بعد فترة التوقف الدولي.

وخاض لوفتوس تشيك 27 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

في المقابل، يواصل كل من ماتيو جابيا ورافاييل لياو برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.