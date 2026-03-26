تصفيات كأس العالم - بمشاركة العراق والكونغو.. تفاصيل الملحق العالمي

ينطلق فجر الجمعة منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والمقام في المكسيك.

وتقام مباريات الملحق في المكسيك خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس 2026.

ويتأهل منتخبان فقط من الملحق العالمي إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب العراق ممثلا عن قارة آسيا بينما منتخب الكونغو الديمقراطية ممثلا عن قارة إفريقيا.

الملحق العالمي

البطاقة الأولى

نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا - 12 بعد منتصف ليل الجمعة

النهائي: الفائز من المباراة 1 × الكونغو الديمقراطية - 11 مساء 31 مارس

البطاقة الثانية

نصف النهائي: بوليفيا × سورينام - 5 فجر الجمعة 27 مارس

النهائي: الفائز من مباراة 1 × العراق - 5 فجر يوم 1 أبريل

وتستضيف مدينتا جوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان للملحق العلمي.

ويستضيف الملعبان مباريات خلال كأس العالم، حيث يستضيف ملعب جوادالاخارا 4 مباريات في مرحلة المجموعات، بينما يستعد ملعب مونتيري لاستضافة 3 مباريات في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ32.

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.