رودري: هذا الأمر لا يمنعني من اللعب لريال مدريد

يرى رودري لاعب مانشستر سيتي، أن لعبه في وقت سابق لأتلتيكو مدريد لا يمنعه من إرتداء الغريم ريال مدريد.

ويرتبط لاعب الوسط الإسباني بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2027.

وقال رودري عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "يتبقى لي عام واحد في عقدي مع مانشستر سيتي. في مرحلة ما، سنحتاج للجلوس والتحدث".

وأضاف "لعبي سابقا لأتلتيكو مدريد لا يمنعني من اللعب لريال مدريد. ريال مدريد ليس بابا مغلقا بالنسبة لي".

وأجاب الدولي الإسباني "هل سيتواصل ريال مدريد معي؟ لا أعلم. لن يتحدثوا معي، بل سيتحدثون مع وكيلي".

وشدد "لم أكن أخطط للعب خارج إسبانيا في مسيرتي، لكن مانشستر سيتي ظهر كخيار في 2019 ووافقت. نعم أود العودة إلى الدوري الإسباني يوما ما، وما زلت أتابعه".

وأتم "الدوري الإنجليزي هو بطولتي المفضلة، لكنه أيضا دوري يتطلب مجهودا كبيرا. في الوقت الحالي، أنا سعيد جدا هناك".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، وساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، على رادار الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودري لا يزال الهدف الرئيسي للملكي في الصيف.

وتوج رودري بـ 11 لقبًا كبيرًا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في عام 2019.

كما كان رودري عنصرا أساسيا في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024، وتوج كذلك بالكرة الذهبية في العام ذاته.

وعانى رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024 أدت لغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.