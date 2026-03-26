الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 لضمان الحضور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مراسم سحب قرعة كأس آسيا 2027 والمقرر لها يوم 11 أبريل في مدينة الرياض السعودية.

ويأتي ذلك بسبب الأحداث الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران والتي أثرت على الخليج العربي.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن قرار تأجيل مراسم القرعة من أجل ضمان حضور جميع المعنيين بشكل سلس ودون أي عوائق.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

حيث يحتضن استاد مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض مباراتي الافتتاح والنهائي المرتقب، حسب الاتحاد الآسيوي عبر موقعه.

ويُعد الملعب الذي يتسع لـ72 ألف متفرج في الرياض الأكبر بين الملاعب الثمانية، إذ سيستضيف أيضاً 4 مباريات أخرى في دور المجموعات، بما في ذلك المباراة الثانية للمنتخب السعودي يوم 12 يناير.

إضافة إلى مباراة دور الـ16 يوم 24 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 29 يناير، قبل احتضان النهائي المرتقب بعد أسبوع.

في المقابل، يستضيف استاد جامعة الملك سعود، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، 5 مباريات في دور المجموعات إلى جانب مباراة في دور الـ16 يوم 25 يناير.

بينما يحتضن استاد المملكة آرينا، الذي تبلغ سعته 26 ألف متفرج أيضاً، 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 يوم 22 يناير، وأخرى في الدور ربع النهائي يوم 28 يناير.

ولا تزال هناك أربعة مقاعد متبقية في البطولة، سيتم حسمها عقب الجولة الأخيرة من التصفيات – الدور النهائي – يوم 31 مارس.