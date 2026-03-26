حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية الودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

ويقام المؤتمر الصحفي لحسام حسن في السادسة مساء اليوم الخميس - بتوقيت القاهرة للحديث عن المباراة الودية التي تجمعه غدا أمام السعودية.

ويقام المؤتمر الصحفي بملعب الإنماء بجدة.

ويخوض منتخب مصر تدريبه في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الفرعي.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى جدة الخامسة والنصف مساء أمس الأربعاء، استعدادا للمواجهة الودية.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية الودية.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء.

فيما يلتقي المنتخب السعودي في اليوم ذاته أمام صربيا في العاصمة بلجراد.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.