منافس مصر - رينارد يستدعي لاعب الهلال لتعويض هوساوي
الخميس، 26 مارس 2026 - 10:39
كتب : FilGoal
استدعى افرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، متعب الحربي لاعب الهلال، لتعويض زكريا هوساوي.
ويستعد منتخب السعودية لمواجهة مصر مساء الجمعة في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2026.
وشارك الحربي في تدريبات المنتخب السعودي تحضيرا لخوض مواجهة مصر.
فيما سبق وأعلن المنتخب السعودي استبعاد زكريا هوساوي ظهير أيسر أهلي جدة من معسكره بسبب الإصابة.
ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.
ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.
وشهدت قائمة الأخضر استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي، ثنائي الهلال بسبب الإصابة.
أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 لضمان الحضور هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو