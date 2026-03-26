منافس مصر - رينارد يستدعي لاعب الهلال لتعويض هوساوي

استدعى افرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، متعب الحربي لاعب الهلال، لتعويض زكريا هوساوي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة مصر مساء الجمعة في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2026.

وشارك الحربي في تدريبات المنتخب السعودي تحضيرا لخوض مواجهة مصر.

فيما سبق وأعلن المنتخب السعودي استبعاد زكريا هوساوي ظهير أيسر أهلي جدة من معسكره بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.

وشهدت قائمة الأخضر استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي، ثنائي الهلال بسبب الإصابة.