منافس مصر - رينارد يستدعي لاعب الهلال لتعويض هوساوي

الخميس، 26 مارس 2026 - 10:39

كتب : FilGoal

متعب الحربي - السعودية

استدعى افرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، متعب الحربي لاعب الهلال، لتعويض زكريا هوساوي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة مصر مساء الجمعة في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2026.

وشارك الحربي في تدريبات المنتخب السعودي تحضيرا لخوض مواجهة مصر.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة وزير الرياضة يرحب بانضمام هيثم حسن لـ منتخب مصر بعثة منتخب مصر تصل إلى السعودية

فيما سبق وأعلن المنتخب السعودي استبعاد زكريا هوساوي ظهير أيسر أهلي جدة من معسكره بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.

وشهدت قائمة الأخضر استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي، ثنائي الهلال بسبب الإصابة.

نرشح لكم
أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 لضمان الحضور هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو
كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية 41 دقيقة | كرة سلة
رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا 52 دقيقة | ميركاتو
أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا 59 دقيقة | منتخب مصر
مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا ساعة | الوطن العربي
تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي ساعة | الكرة الأوروبية
لوفتوس تشيك يعود إلى تدريبات ميلان بعد إصابته الدامية ساعة | الكرة الأوروبية
لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة العراق والكونغو.. تفاصيل الملحق العالمي ساعة | الكرة الإفريقية
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
