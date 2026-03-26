مواعيد مباريات الخميس 26 مارس 2026.. كأس عاصمة مصر وملحق أوروبا

تنطلق اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 مباريات ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم.

كأس عاصمة مصر

يواجه المصري فريق الجونة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت1.

يستضيف زد فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء بذهاب ربع نهائي المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

تصفيات أوروبا - كأس العالم

ينطلق نصف نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2026 بإقامة 8 مباريات.

ويلعب منتخب تركيا أمام رومانيا في تمام السابعة مساء.

بينما مباريات التاسعة إلا ربع كالآتي:

التشيك × أيرلندا

الدنمارك × مقدونيا

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

بولندا × ألبانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

أوكرانيا × السويد

ويلز × البوسنة والهرسك

مباريات ودية

يلعب منتخب البرازيل أمام فرنسا في مباراة دولية ودية في تمام العاشرة مساء.

ويستضيف استاد جيليت بالولايات المتحدة الأمريكية المباراة.