جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية

الخميس، 26 مارس 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا استعداده لخوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب لإيطاليا لمواجهة أيرلندا الشمالية في نصف النهائي الملحق الأوروبي، وفي حال انتصر سيواجه الفائز من ويلز والبوسنة في النهائي المؤهل لكأس العالم 2026 مباشرة.

وغاب منتخب إيطاليا المتوج بـ 4 ألقاب كأس عالم عن آخر نسختين بالخسارة في الملحق الأوروبي وهو ما يزيد الضغوط على كتيبة جاتوزو قبل اللقاء.

وقال المدير الفني لـ منتخب إيطاليا خلال المؤتمر الصحفي: "سأكون كاذبا لو قلت إني عندما أضع رأسي على الوسادة ليلا، لم أسمع أصواتا تقول: كأس العالم، كأس العالم، كأس العالم".

وأضاف "أسمع أيضا أن هذه بالتأكيد أهم مباراة في مسيرتي المهنية، حتى لو كنت أدرب منذ بضع سنوات."

وأردف "مع ذلك، فأنا مستعد، وصدقوني، لا أفكر فيما سيحدث إذا ساءت الأمور. أريد أن أفكر بإيجابية، وأن أطمح إلى الأفضل. سنلعب مباراتنا بكل تأكيد، وبعدها سنرى ما سيحدث."

وتابع عن لقاء أيرلندا الشمالية قائلا: "أنت بحاجة إلى الخبرة في الملعب، ولكن يجب أن نكون مستعدين للمعاناة عندما يبدأ منتخب أيرلندا الشمالية بإرسال الكرة بشكل منهجي إلى منطقة الجزاء، تذكر أن أي ركلة حرة ستشهد تمرير حارس مرماهم لكرة طويلة للأمام مع 8 أو 9 لاعبين يظهرون جوعا لا يصدق يقاتلون من أجل كل الكرات".

وشدد "لاعبو إيطاليا يعرفون ما يجب عليهم فعله، فهم يستشعرون الخطر، ويؤمنون بكل كرة. علينا أيضا أن نكون حذرين في الكرات الثابتة. لا أقول إن الكرات الطويلة هي أسلوب لعبهم الوحيد، لكنها سمة أساسية لديهم، وهم يتقنونها تماما."

وعن موقف المصابين قال: "جيانلوكا مانشيني وماتيو بوليتانو وريكاردو كالافيوري بخير، لا يوجد بهم أي مشكلة، وهم متاحون"

وواصل "أجرى أليساندرو باستوني ما بين 30 و35% من التدريب مع الفريق أمس، جيانلوكا سكاماكا متأخر قليلا، إنه يفعل بعض الأشياء، لكن اللاعبين الوحيدين الذين يحتاجون إلى التقييم هما باستوني وسكاماكا."

وخسر منتخب إيطاليا فرصة التأهل لكأس العالم 2018 بالخسارة من السويد وفي 2022 بالخسارة من مقدونيا الشمالية في نصف النهائي.

