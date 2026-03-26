شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة

الخميس، 26 مارس 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

كشف شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل اجتماع اليوم.

وأعلن النادي موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.. طالع تفاصيل القرارات بالكامل بالضغط هنا

وقال فؤاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "منهجية الأهلي دائما وجود لجنة كرة موجود بها رئيس النادي وبعض المسؤولين عن قطاع الكرة، وعندما تولى الخطيب رئاسة الأهلي، قام بدشين لجنة التخطيط لتقدم رؤيتها لرئيس النادي بصفته المفوض من قبل مجلس إدارة الأهلي بالإشراف على شؤون كرة القدم."

وأكمل "الخطيب طلب منذ عدة أشهر الحصول على فترة راحة والابتعاد عن الضغوط نظرا للظروف الصحية التي مر بها وتستلزم الراحة."

وتابع "في الزيارة الأخيرة أموره الصحية استقرت، وكان السبب وراء ذلك هو البعد عن الضغوط العصبية بعد تقسيم المهام، ملف الاستثمار مع الغزاوي وخالد مرتجي، والعضوية مع طارق قنديل، والمنشآت مع شركة المنشآت مع متابعة أحد أعضاء المجلس."

وعن قطاع الكرة، قال المتحدث باسم الأهلي "ما حدث اليوم هو إلغاء لمهمة الخطيب كمفوض من مجلس الإدارة في ملف الكرة، وبات ياسين منصور هو المفوض مع سيد عبد الحفيظ بالإشراف على كل شؤون كرة القدم."

وردا على تساؤل عن غياب الخطيب عن الإدلاء برأيه، قال "الخطيب متواجد كمظلة ورئيس للنادي ورمز، فيقوم ياسين منصور وعبد الحفيظ بعرض رؤيتهم وعملهم وقراراتهم التي ستجد كل الدعم، وقد يستشيرا الخطيب، ولكن لهما صلاحيات كاملة في ملف كرة القدم."

وأتم "أعضاء مجلس إدارة الأهلي غاضبون وفي حالة حزن مثل الجمهور، ولكن دورك كمسؤول يجعلك تنحي المشاعر جانبا، وألا تصدر قرارا تحت ضغط، وتفويض اليوم صدر بالإجماع لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، من أجل إعادة رسم البسمة على جماهير النادي الأهلي."

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

