المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي

الخميس، 26 مارس 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

أعلن منتخب السعودية استبعاد زكريا هوساوي من المعسكر المقام في جدة بسبب الإصابة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السعودي في مباراة ودية بجدة ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية والذي نتج عنه عدم الجاهزية وحاجته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ولم يكمل هوساوي الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة.

وفي المقابل انضم متعب الحربي لاعب الهلال إلى تدريبات المنتخب السعودي لتعويض هوساوي.

ويأتي استبعاد هوساوي من قائمة المنتخب كثاني مدافع يخرج من القائمة بسبب الإصابة بعد حسان تمبكتي.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.

وشهدت قائمة الأخضر غياب سالم الدوسري لاعب الهلال بسبب الإصابة.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525933/المدافع-الثاني-منتخب-السعودية-يستبعد-زكريا-هوساوي