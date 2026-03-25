تقارير: فيفا يلغي حجز 2000 غرفة فندقية في مدن مستضيفة لكأس العالم

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء حجز 2000 غرفة فندقية حجزها بنفسه في المدن المستضيفة لكأس العالم.

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية، أن فيفا لم يقدم تفسيرا عن سبب إلغاء حجز الغرف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال العام الجاري.

ونقلت الصحيفة الإنجليزي تصريحات إد جروز رئيس جمعية فنادق فيلادلفيا لقناة ABC 6 "على الرغم من أننا لم نكن متحمسين لذلك، إلا أنها ليست نهاية العالم أيضاً".

وأضاف "سيتم طرح الغرف مجدداً في السوق وبيعها للجماهير التي ترغب في القدوم إلى فيلادلفيا."

وصرح ألبرتو ألبيران ليفا المدير العام لجمعية الفنادق في مدينة مكسيكو لـ ESPN: "الاتحاد الدولي قام بحجز 2000 غرفة قبل أشهر لمنع نقص الغرف، وبمرور الوقت، ألغت بعض الحجوزات لأنها أدركت أنها لم تعد بحاجة إليها."

وتستضيف 16 مدينة كأس العالم 2026، بواقع 11 مدينة أمريكية (لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وسياتل، ودالاس، وهيوستن، وكانساس، وأتلانتا، وبوسطن، وميامي، ونيويورك/نيوجيرسي، وفيلادلفيا)، و3 مدن مكسيكية (مكسيكو سيتي، وجوادالاخارا، ومونتيري)، ومدينتين في كندا (فانكوفر، تورونتو).

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ويشارك في البطولة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.