كرة طائرة - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة سيف عابد

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة سيف عابد لاعب فريق الكرة الطائرة.

وتعرض سيف عابد لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري.

وأعلن النادي الأهلي توجه سيف عابد لعمل أشعة بعد إصابته في مواجهة الزمالك بنهائي الدوري.

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة سيف عابد بخلع في عظمة الرضفة، في انتظار الفحص النهائي وإجراء الأشعة.

وحسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على فريق الزمالك.

وكان الأهلي في حاجة للفوز بشوطين فقط من أجل حصد لقب الدوري.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل ليحقق العلامة الكاملة مع ختام مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة مع ختام الدوري بينما تجمد رصيد الزمالك عند 16 نقطة.

وبذلك يتوج الأهلي بثالث ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري.

وينطلق كأس مصر يوم 31 من شهر مارس الجاري بداية من ثمن النهائي.

بينما تنطلق بطولة إفريقيا يوم 20 أبريل المقبل برواندا.

وحقق الأهلي ثلاثية محلية حتى الآن قبل خوض منافسات كأس مصر.