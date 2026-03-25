كرة طائرة - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة سيف عابد

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

سيف عابد - منتخب مصر كرة طائرة

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة سيف عابد لاعب فريق الكرة الطائرة.

وتعرض سيف عابد لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري.

وأعلن النادي الأهلي توجه سيف عابد لعمل أشعة بعد إصابته في مواجهة الزمالك بنهائي الدوري.

كرة طائرة - ثالث بطولات الموسم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري انتهت كرة طائرة - الأهلي 3 - 0 الزمالك.. الأحمر يحلق باللقب مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة سيف عابد بخلع في عظمة الرضفة، في انتظار الفحص النهائي وإجراء الأشعة.

وحسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على فريق الزمالك.

وكان الأهلي في حاجة للفوز بشوطين فقط من أجل حصد لقب الدوري.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل ليحقق العلامة الكاملة مع ختام مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة مع ختام الدوري بينما تجمد رصيد الزمالك عند 16 نقطة.

وبذلك يتوج الأهلي بثالث ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري.

وينطلق كأس مصر يوم 31 من شهر مارس الجاري بداية من ثمن النهائي.

بينما تنطلق بطولة إفريقيا يوم 20 أبريل المقبل برواندا.

وحقق الأهلي ثلاثية محلية حتى الآن قبل خوض منافسات كأس مصر.

كرة طائرة - ثالث بطولات الموسم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري انتهت كرة طائرة - الأهلي 3 - 0 الزمالك.. الأحمر يحلق باللقب مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة كرة طائرة – قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يهزم القناة ويواجه الأحمر لتحديد بطل الدوري كرة طائرة - قبل مواجهة الزمالك.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بالعلامة الكاملة كرة طائرة - العلامة الكاملة مستمرة.. انتصار سيدات الأهلي والزمالك في ثالث جولات الدوري كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة بطولتي العالم لمنتخبي الناشئين والناشئات كرة طائرة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في دوري السوبر
القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز 9 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية 16 دقيقة | منتخب مصر
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع السعودية.. والقناة الناقلة 17 دقيقة | منتخب مصر
رئيس رابطة الدوري الأمريكي: يجب أن نرى صلاح هنا 34 دقيقة | أمريكا
كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات 42 دقيقة | كرة سلة
كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة ساعة | منتخب مصر
مبابي: فحص الركبة الخطأ؟ قد أكون مسؤولا بشكل غير مباشر عن هذا الموقف ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
