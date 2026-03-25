آس: 3 شروط.. ألونسو يقترب من تدريب ليفربول خلفا لـ سلوت

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 22:02

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اقتراب تشابي ألونسو من تدريب ليفربول، خلفا لـ أرني سلوت.

وذكرت آس إلى أن تولي النجم الإسباني السابق، تدريب ليفربول مسألة وقت بعد فشل أرني سلوت في بناء فريق متماسك رغم صرف مبالغ طائلة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتجاوز ليفربول في صفقات الصيف نصف مليار يورو ليصبح أغلي ميركاتو في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسباني: "ألونسو يرحب بتدريب ليفربول بشرط أن يتوافق المشروع مع أفكاره وأن يكون له تأثير حقيقي في بناء الفريق ويطبق أفكاره دون ضغوط ويتولى المسؤولية بعد نهاية الموسم في الصيف."

وكان ألونسو ضمن اهتمامات فريق ليفربول قبل قدوم سلوت، وكان على رأس أولويات مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي المالكة للنادي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة "بدأت التساؤلات تحوم حول منصب سلوت، فقد فشل المدرب الهولندي في بناء فريق متماسك رغم استثمارات النادي الكبيرة في الصيف الماضي."

ولعب ألونسو بقميص ليفربول خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وتوج مع الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004 - 2005.

ورحل ألونسو عن تدريب ريال مدريد يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

