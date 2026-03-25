مدرب موريتانيا لـ في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية

شدد الإسباني أرتيز لوبيز المدير الفني لـ منتخب موريتانيا على صعوبة مواجهة الأرجنتين وواصفا إياها باللحظة التاريخية للكرة الموريتانية.

وستقام المباراة في ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز في الأرجنتين في الثامنة والربع بتوقيت الأرجنتين، الثانية والربع صباحا بتوقيت مصر.

وستكون تلك أول مباراة تجمع بين منتخبي موريتانيا والأرجنتين تاريخيا.

وقال المدير الفني لمنتخب موريتانيا لـ FilGoal.com: "نواجه الأرجنتين بطل العالم وهم من أفضل المنتخبات في تاريخ كرة القدم ولديهم أفضل وأهم لاعب في تاريخ اللعبة وهو ليونيل ميسي".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة لكنها لحظة تاريخية للكرة الموريتانية، لأنه ليس سهلا أن تلعب أمام الأرجنتين، لكننا سعداء بهذه الفرصة ونعلم جيدا مدى صعوبة هذه المباراة".

وستكون تلك أول مباراة تجمع منتخب موريتانيا مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية.

ويتواجد مُعط ماجاسا لاعب زد في قائمة منتخب موريتانيا التي تستعد لمواجهة التانجو يوم 27 مارس الجاري.

ويتواجد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم مع الجزائر والأردن والنمسا في ذات المجموعة من كأس العالم 2026.